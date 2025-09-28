Andanada de optimismo Qué tanto es tantito

Las personas que gustan de ver videos de todo tipo en la plataforma YouTube se han topado en estos días con una andanada de spots referentes a los logros de que dará cuenta el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos este lunes, en su primer (o cuarto) informe de gobierno.

Destaca entre los mensajes el referente a toda la serie de beneficios que ha llevado su administración al sector más “desprotegido” de la capital: la Zona Poniente, también conocida como “dorada”. Enlista el alcalde el paso inferior de Salvador Nava y Cordillera Himalaya, una obra que sin duda le urgía a todos los automovilistas que se mueven por aquella parte de la ciudad y en el que, sin duda, perdían valiosos minutos de su tiempo, parados en los semáforos.

Por allá también se encuentra otro de sus motivos de orgullo: el Paseo Himalaya que tanta falta le hacia a la población capitalina, y claro que no se podía quedar afuera el primer puente incluyente de la capital. No se trata de otra cosa que del único paso peatonal superior que cuenta con un elevador para la ayuda y satisfacción de las personas discapacitadas y de los adultos mayores.

No se menciona en ninguna parte, pero no podemos dudar de que efectivamente en esta parte de la ciudad se encuentra la mayor cantidad de personas discapacitadas y/o adultos mayores que requieren de una infraestructura de este tipo. ¿Por qué otro motivo se podría favorecer con mejor infraestructura a la zona más favorecida de la capital?

Ya muy lejanas parecen las palabras del alcalde en el sentido de que su administración favorecería a las colonias populares, todas aquellas que habían sido ignoradas por su antecesor, Xavier Nava Palacios y a quien criticaba por enfocar sus esfuerzos, sólo en la avenida Carranza.

Pero bueno, pongamos buena cara y preparémonos para la andanada de buenas nuevas que este lunes nos transmitirá el Alcalde capitalino. A ver si se acuerda de mencionar a las personas que periódicamente deben lidiar con el agua sucia que se mete a sus casas cada vez que llueve. Aunque el agua suba más del metro, se seguirá clasificando el problema como “daño menor”, producto de “encharcamientos”.

Dice la sabiduría popular (y dice bien) que si te molesta que te cobren, paga a tiempo. Lo anterior viene a cuento porque con motivo de su cuarto informe de gobierno, Pulso tuvo a bien entrevistar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En la charla, el mandatario reconoce que hay un pendiente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), aunque no por el monto que menciona la federación. La diferencia no es menor ya que es de cerca de 50 millones de pesos. Pero, bueno, lo importante es que reconoce que se le debe.

Bajemos el tema a nivel terrestre para que entendamos. Imagine que alguien le debe, esperan que ese alguien le pague pero esto nada más no sucede. Cuando por fin reclama lo suyo, el deudor le sale con la puntada de que usted tiene mucho dinero y que no debería hacer tanto escándalo por lo que le adeuda. ¿Quién tendría la razón? Que conste, es pregunta, pero insistimos, la sabiduría popular también dice que cuentas claras, amistades largas.

¡HASTA MAÑANA!