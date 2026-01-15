Desde la Ciudad de México ya se están emitiendo las primeras explicaciones sobre los posibles motivos del viraje del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar inicialmente la "Ley Gobernadora" a desactivarla a través de su derecho de veto.

Mario Maldonado, columnista de El Universal, publicó ayer que la decisión "no fue producto de un arrebato ni de una súbita epifanía democrática", sino que "habría sido convencido directamente por Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado".

Citando fuentes del entorno del exdirigente nacional del PVEM, además de retirar la iniciativa, Velasco le habría pedido a Gallardo "aguardar los tiempos políticos y ver si las disposiciones del partido le abren la puerta para que su esposa, la senadora del PVEM, Ruth González, sea eventualmente posible candidata y, en su caso, sucesora en el cargo".

Sigue Maldonado: "La presión de Velasco, con su peso nacional dentro del partido, habría sido determinante para moderar las formas y evitar un choque frontal con Morena en plena negociación de la reforma electoral".

También señala como efecto del veto es sortear "momentáneamente" el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había señalado su oposición a esa reforma y se comenzó a hablar de un posible rompimiento de la alianza PVEM-Morena.

Por su parte, en entrevista a Reforma, Manuel Velasco minimizó el impacto del viraje. No admitió, desde luego, la responsabilidad de "motivar" al gobernador potosino, pero si realizó un control de daños al señalar que la "Ley Esposa" no le hacía falta al PVEM en San Luis, dada la presunta ventaja que tenía su partido en la entidad.

No se ahorró un velado reproche: la desactivación de la controvertida reforma permitía evitar "malas interpretaciones y una controversia que podía generarse a

nivel nacional".

De acuerdo a esta versión, entonces, el origen de la decisión no fue Palacio de Gobierno. Tuvo que ser externo. Porque los problemas que generaba el plan de garantizar una sucesión conyugal trastocaba los planes del PVEM a nivel nacional.

A una de terminar el 14 de enero, el Periódico Oficial del Estado no publicaba el decreto que fijaba la nueva tarifa del transporte urbano. A no ser que lo publique durante la madrugada, o muy temprano hoy, la cuota por pasajero seguirá siendo de 12.50 pesos.

A menos, desde luego, que, además del alza inflacionaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le conceda a los concesionarios algo más que lo que autoriza la Ley.

La SCJN debería darle un calendario al Congreso potosino por tenerlo de cliente frecuente. Los ministros preparan un nuevo varapalo por una modificación errada del Código Penal. Otra más.

Y aunque se salvó de otra vergüenza por el veto a la "Ley Esposa", en la lista está la "Ley Mordaza" que castiga el uso crítico de la IA.

Suerte a los promotores del cambio de nombre de la sede del Atlético de San Luis. Para muchos aficionados, seguirá siendo el estadio Alfonso Lastras Ramírez.