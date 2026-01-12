Publicidad engañosa > Confuso recorte

Si se tratara de una empresa privada, se podría estar hablando de publicidad engañosa. Lo que no podría precisarse es qué dependencia pública es la responsable, el Interapas o el Congreso del Estado.

Cuando se aprobó el incremento a la tarifa de los servicios que brinda el organismo hídrico, que por cierto, afirma que no se trata de eso, sino de un "ajuste", se trató de vender la idea de que los usuarios domésticos gozarían de un alza inferior al que se aplicó a las empresas, de corte comercial e industrial.

Esta tarifa diferenciada sería de 3.8 por ciento, mientras que los usuarios empresariales pagarían un incremento de 6.6 por ciento.

No fue Interapas la dependencia que habló de este cobro distinto. Las referencias del organismo que se dieron previamente a la aprobación legislativa no establecían porcentajes. Solo hubo menciones a que el incremento tendría que ser acorde al índice inflacionario.

Fue hasta que la Comisión del Agua trató el asunto cuando surgió el tema de los dos porcentajes, aunque en el comunicado legislativo se mencionaba que en esta decisión "se contó con el respaldo de los integrantes de la Junta de Gobierno (Capital, Soledad y Cerro de San Pedro) y el aval de Villa de Pozos".

Pero al Congreso y al Interapas les faltó (o no quisieron hacerlo) precisar que el alza de 3.8 por ciento no era para todos los usuarios domésticos, sino a los que se integraban, de acuerdo al decreto que establecía las tarifas y que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la clasificación de habitantes de zonas "populares" de los tres municipios a los que sirve el organismo.

Al resto de estos usuarios domésticos, que son la mayoría, les corresponde pagar el 6.6 por ciento generalizado. Es decir, en la mayoría de las casas se pagará un incremento igual al aplicado a comercios y a industrias.

Así que dejar sin definir que un beneficio no es generalizado para todos los usuarios domésticos no abona a la certeza.

Las miradas deberán voltear a los diputados, que fueron los que tomaron la decisión final. Pero el Interapas también guardó silencio por conveniencia.

Por cierto, en el organismo se les cumplió tener un incremento por encima de la inflación. Al final, fue de 3.6 por ciento, de acuerdo al Inegi, por lo que el incremento que afrontará la mayoría de los usuarios del organismo es tres puntos porcentuales mayor a lo que esperaba.

Extraño el comportamiento de la nómina de Soledad de Graciano Sánchez para este año. Hay reducciones significativas en el monto de salarios, que alcanzan a las dietas para el alcalde y regidores, que suman casi 50 millones de pesos.

Pero a la vez, hay incrementos muy significativos y ajenos a esa tendencia, que suman 46.8 millones de pesos, una suma bastante cercana a la del recorte.

Habrá que analizar las posibles motivaciones de un recorte a la nómina que parece no serlo.