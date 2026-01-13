El gallardismo en pleno, en todas sus áreas de influencia, elogió, arropó, aprobó y defendió la "Ley Esposa", la reforma electoral promovida por el Ceepac que obligaba a los partidos políticos a presentar sólo mujeres como candidatas por la gubernatura.

La iniciativa fue vista como un espaldarazo para garantizar la presencia, y eventual triunfo, de la senadora Ruth González Silva, como candidata del PVEM para suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Pero ahora, en el Congreso, el PVEM y el propio Palacio de Gobierno deberán meter reversa tras la sorpresiva aparición del mandatario estatal ayer para anunciar que ejercería su derecho de veto a la reforma.

Él mismo está entre los que hicieron fuerte a la reforma. Unos días después de que los diputados aprobaran por mayoría la reforma enviada por el Ceepac, el mandatario calificó la aprobación como una "oportunidad histórica" de alternancia y descartó que se tratara de una simulación política. Y aunque nunca se refirió a su cónyuge, indicó que "por primera vez estamos en posibilidad de tener gobernadora".

Y fustigó a los detractores: "si alguien no está de acuerdo con que tengamos una mujer gobernadora, entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres".

La visión cambió ayer. El gobernador admitió que la reforma presentaba dudas acerca de su constitucionalidad y que excluía derechos de los ciudadanos, por esa razón, rebotó la iniciativa al Congreso, para que fuera replanteada.

En el inter entre la aprobación de la iniciativa y su veto, al iniciativa ganó poderosos detractores. La presidenta Claudia Sheinbaum, la primera. Sus descalificaciones de la iniciativa llevaron el tema a la prensa nacional, que no se ahorró comentarios en importantes columnas contra la iniciativa y el reto que implicaba a la voluntad presidencial.

El asunto derivó hasta que se manejara la posibilidad de que este tema provocara la ruptura de la alianza PVEM y Morena.

El repentino viraje podría haber sido un intento de salvar la sociedad que tanto beneficio ha dado a ambos partidos. La pregunta es si la decisión fue por decisión propia o factores externos obligaran al mandatario a adoptarla.

Y dentro del abanico de damnificados por el revés a la "Ley Gobernadora", los diputados locales son los principales. Quedaron como meros instrumentos de un proyecto político para, al final, quedar exhibidos por quien lo encabeza. Sin duda, uno de los momentos más bajos, y eso que ha habido muchos, que ha tenido el Legislativo potosino.

Los consejeros del Ceepac quedaron un poco menos exhibidos. También fueron instrumentos, pero al menos recibieron una millonaria alza presupuestal.

En una reunión con medios de comunicación, el rector de la UASLP Alejandro Zermeño Guerra advirtió que si no se normaliza la aportación presupuestal del gobierno del estado, al inicio del siguiente semestre, la institución podría verse obligada a recortar matrícula y contratación de profesores.

Así de grave es la veleidad de la administración gallardista en la dotación de recursos universitarios.