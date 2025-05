Rara estrategia Misterioso analista

Llama la atención que, en el enésimo amparo que detiene una obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), la ampliación de la pavimentación del bulevar Río Santiago debido a la afectación de flora aledaña, la dependencia no niegue la acción impugnada, sino que se enfoque en desestimar a quien presentó el amparo.

Sobre todo porque ya la ha usado en otras ocasiones con un fracaso rotundo.

Señalar que alguien que no viva exactamente al lado de la afectación no tiene derecho a impugnar una acción de gobierno, es como decir que una persona afectada por la contaminación ambiental no puede reclamar si su casa no está al lado de una fábrica que emite humo.

Por otra parte, queda en evidencia al no negar explícitamente haber incurrido en el hecho denunciado, la afectación a la flora y a árboles aledaños. Es decir, una admisión implícita de responsabilidad en acciones que afectan al medio ambiente.

Habrá que ver si con ese argumento evita algún fallo que siga obstaculizando su propósito: acabar la pavimentación sin importar el daño ambiental.

La última semana de abril, el diario El Economista, de la Ciudad de México, publicó una nota sobre su presidente, Jorge Nacer Gobera, en el que se informaba de su incorporación como “analista especializado” de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, una institución dependiente del gobierno estatal y que dirige el exsecretario del Trabajo estatal, Néstor Garza Álvarez.

Básicamente, la nota es una serie de elogios hacia el directivo, que también preside una de las instituciones de educación privada del país: Nacer Global Education, propietaria de la Universidad Icel y la Unidep, entre otras.

El empresario no es desconocido en el estado. Fue dueño del San Luis, cuando el equipo fue vendido por Televisa. Y más recientemente, adquirió parte de la Universidad Potosina, la que no enfrenta problemas con la SEGE a causa de los registros de validez de algunas carreras.

Del lado de la Politécnica, no se encontró ningún anuncio o aviso de la incorporación y tampoco se halló alguna evidencia de que la institución tuviera un cuerpo de analistas especializados ni de las funciones que desempeñaría.

Resulta extraño este anuncio, hasta ahora unilateral, y la UPSLP haría bien en explicar si reclutó al empresario y con qué intención.