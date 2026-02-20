Como maldición estacional, los incendios de vegetación vuelven a azotar a la zona metropolitana. Este año, sin embargo, no es la serranía lejana la que se consume, sino los pastizales que rodean las comunidades de Mexquitic.

Con ello, se puso en serio peligro a la población, que, de plano, tuvo que abandonar sus viviendas, con algunas posesiones, huyendo del fuego ya muy cercano a sus casas.

Son innegables los esfuerzos de centenares de combatientes, de dependencias públicas y voluntarios, que se batieron con un enemigo descomunal, sobre todo si. Como se observó en videos captados en la zona, lo tuvieron que contener con cubetas de agua y tierra.

Mexquitic vivió la paradoja de que el fuego erta combatido con métodos insuficientes, mientras la propia cabecera dispone de una presa con agua que puede ser la clave para sofocar el fuego.

Las discrepancias entre los ejidatarios, que tienen los derechos de agua, deberán ser aclaradas por la autoridad, privilegiando la emergencia.

La confusión de informaciones oficiales de diversos niveles tampoco ayuda. Las dependencias federales muestran una presencia significativa de fuego vivo, mientras que la alcaldía llama desesperadamente por apoyo.

Al mismo tiempo, el gobierno estatal emite información sobre un control del 70 por ciento del fuego, y los pocos minutos, emite otro comunicado que da por controlada la conflagración.

Este tipo de situaciones también son nocivas y afectan una atención eficiente de la emergencia.

De nueva cuenta, la feria del libro de la UASLP se celebrará en el Centro Bicentenario, desdeñando el Edificio Central.

Quizá se imponga el criterio de eficiencia, pero es innegable que se le dificulta a los lectores la posibilidad de asistir al Bicentenario, siendo más fácil que accedan al Centro Histórico.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se inventó una conspiración para evitar reconocer el dato de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ubicó a San Luis como la segunda entidad con un mayor crecimiento de la deuda pública, en buena medida, por la recurrencia a contratar préstamos de corto plazo.

Victimizando a su gobierno, que dijo que es blanco de una inventada campaña, evitó explicar los motivos de por qué este gobierno, teniendo hasta cuantiosos excedentes del presupuesto federal, ha hecho del crédito quirografario un puntal de sus finanzas.

Y mientras el gobernados libra esta clase de batallas, la Secretaría de Finanzas ni se da por aludida.