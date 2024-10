Se irán a escondidasBaja calidad educativa

El gobierno del estado se irá en 2027 sin que los potosinos conozcan a ciencia cierta con qué calidad se realizaron obras de infraestructura en zonas urbanas y rurales, y es que desde el inicio de la administración falta claridad en el manejo de los recursos, la calidad de las obras, los calendarios de desarrollo, los proveedores y las empresas contratistas, así ha sucedido con múltiples obras, pero los datos brincan en casos emblemáticos como las obras de San Miguelito, u otras en las que ha laborado.

????

La huella de las calles intervenidas es la pintura verde en guarniciones, por cierto, de muy mala calidad, aunque del mismo tono del usado por la alcaldía para marcar las áreas de uso de parquímetros. Por razones obvias, el gobierno deja su firma en los colores del partido político. Por cierto, la pintura verde colocada en guarniciones de obras estatales, es de muy mala calidad y poco a poco se ha venido borrando de banquetas y guarniciones, es cierto que algunas obras revisten motivos de innovación, verdadera inventiva y generación de infraestructura impensable o inexistente en años anteriores. Sin embargo, la transparencia no es la mejor virtud del gobierno vigente, y todo parece que en 2027 se irán a escondidas.

????

La inversión de la pirámide poblacional arroja datos interesantes: hay más jóvenes, pero según cifras oficiales, menos en escuelas de preparatoria y licenciatura, en este fenómeno ya no se sabe qué es peor: alumnos que desertan de la educación superior, o el ingreso con un pésimo nivel de educación básica, la situación empeorará con el nuevo modelo educativo, que no se basa en la rendición de cuentas y no sucederá en este sexenio, si se considera que el régimen actual es una réplica del modelo de López Obrador. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que el expresidente mandó desaparecer con base en mentiras, dejó a México fuera de la oportunidad de generar un modelo educativo competitivo. Nadie evalúa a nadie, y el apoyo de la educación se basa en ocurrencias de modelos curriculares y promesas demagógicas.

????

Peor aún es el hecho de que ese modelo educativo no está diseñado para fortalecer la lectoescritura, el pensamiento matemático y el pensamiento científico en los estudiantes de 15 años que salen de la educación secundaria. Los buenos alumnos son producto del esfuerzo individual de profesores, que no se tragaron la píldora de la regresión a un modelo que empeorará la competitividad del país. De hecho, desde la llegada de López Obrador se ocultó de manera irresponsable la evaluación de la prueba PISA de los años 2018 y 2021, y veamos lo que espera al modelo educativo con el resultado de 2024. El modelo demagógico de gobierno terminará por hundir la educación mexicana.

????

En las colonias Saucito, División del Norte, Industrial Aviación, Aeropuerto y Bugambilias hay indicios de que la denominada “falla aeropuerto” se encuentra muy activa y causando destrozos a todo lo que se le atraviesa. El hundimiento del suelo de la zona urbana es exactamente el mismo de la zona rural en aquellas áreas donde aparecen grietas, el golpe más duro se lo llevan todos aquellos que no tienen dinero para resolver ni las necesidades básicas, y menos para reponer su patrimonio, a estas alturas, los gobiernos que dicen pasarse de generosos ya deberían de estar reemplazando gastos en espectáculos, por el financiamiento de vivienda para los que ya perdieron todo.

????

¡¡HASTA MAÑANA!!