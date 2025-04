CDMX se Prepara para la Exposición de Tim Burton

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La CDMX está por abrir las puertas a un mundo visualmente surrealista, donde lo extraño y lo maravilloso se entrelazan. La exposición "Tim Burton: El Laberinto" invitará a los asistentes a perderse en los pasajes más oscuros y fascinantes del universo del célebre director, creador de "El extraño mundo de Jack" y "Beetlejuice".

Este evento inmersivo, que ya ha recorrido ciudades como Milán y París, permite reencontrarse con criaturas y escenarios salidos de sus películas más icónicas. Aquí te compartimos todo lo que debes saber antes de su llegada.

Un portal a la mente de Tim Burton

Según reseñas de quienes ya la han vivido, la experiencia se construye como un verdadero laberinto. Desde el inicio, los visitantes deben elegir entre cuatro puertas —una seleccionada al azar— que los conducirá por distintas salas hasta el desenlace del recorrido.

Entre los espacios, destacan habitaciones temáticas con esculturas, luces, proyecciones, tecnología, vestuarios y escenografías. También figuran representaciones monumentales de personajes como Jack Skellington de The Nightmare Before Christmas o Willy Wonka de Charlie and the Chocolate Factory (2005). Además, se hace un guiño especial a su faceta como artista visual.

¿Cuándo y dónde?

La exposición de Tim Burton llegará a la Ciudad de México en junio, según informó la organización. Ya puedes registrarte en la lista de espera para obtener acceso anticipado a los boletos.

¿Cómo registrarse?

Solo debes ingresar a: https://cdmx.timburtonexhibition.com Allí obtendrás prioridad en la compra y noticias exclusivas.

La sede será en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aún se esperan más detalles sobre el montaje, desarrollado por la productora española LETSGO, responsable de experiencias como El fantasma de la ópera y Tim Burton´s The Nightmare Before Christmas Light Trail.