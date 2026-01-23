+Se veía venir +Golpe a aseguradoras

Pues ayer se formalizó algo que se veía venir desde hace ya muchos, pero muchos meses: que la diputada local por el Partido Acción Nacional, María Aranzazú Puente Bustindui, dejarías las filas de la fuerza política por la cual obtuvo su curul.

lll

La legisladora es diputada por el principio de mayoría relativa y al menos desde 2024, comenzó su distanciamiento con la línea política de Acción Nacional ya que en diciembre de ese año, la dirigencia estatal del partido la cuestionó públicamente por no respaldar la Ley de Ingresos del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos y votar en contra de la propuesta municipal, ello a pesar de que el Comité Directivo Estatal había solicitado su apoyo como parte de la bancada.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego, ya a principios de 2025, Puente Bustindui cuestionó el proceso interno para la elección de la dirigencia estatal de su partido y hasta denunció irregularidades e insistió en mantenerse en dicha linea después de que el Tribunal Estatal Electoral ordenó reponer el procedimiento.

lll

Ya para septiembre de 2025, denunció sentirse excluida dentro de su grupo parlamentario y explicó que desde marzo no era llamada para las reuniones "clave" ni para la definición de la agenda legislativa. Sus dichos fueron oportunamente atajados y desmentidos por el coordinador de la bancada y quien no se detuvo ahí y la acusó de no acudir a los llamados.

lll

Ya para octubre la hoy expanista dijo que no se le compartió la agenda legislativa del segundo año de trabajo del Congreso y negó versiones sobre una posible salida del partido, mostrando en público sus cada vez más grandes diferencias internas.

lll

En cuanto a su desempeño parlamentario, en diversas votaciones se apartó de la postura panista, incluso en temas tan puntuales y controvertidos como la llamada Ley Gobernadora. El quemón por alinearse de acurdo a la línea oficialista le sirvió de muy poco, ya que la mencionada reforma fue vetada finalmente por el Poder Ejecutivo.

lll

Congreso Calificado señala que Aránzazu Puente se ubicó en la posición 16 de los 27 integrantes del Legislativo, en cuanto a su desempeño y productividad legislativa.

lll

Para echarle más leña al fuego, ya en este año y en su carácter de presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo, respaldó públicamente la estrategia del gobierno estatal en materia de seguridad, tras ataques a autobuses turísticos en la Huasteca potosina y cual militante del Verde más que de la oposición, calificó los eventos como hechos aislados.

lll

Nuestra versión electrónica, Pulso On Line, subió a redes sociales esta misma información para acompañar la nota sobre su renuncia y a la aún legisladora no le fue nada bien. Los comentarios en general van en el sentido de que no puede sólo renunciar a la bancada y no falta quien sostienen que si tuviera algo de vergüenza y congruencia debería dejar también la curul.

lll

Tales señalamientos tienen mucho de razón ya que la aún diputada llegó al Congreso local abanderando unos principios en los cuales, asegura que ya no cree. Resulta poco probable que su comportamiento se ajuste a lo eticamente correcto, pero ya lo sabemos: hace años que nuestros representantes populares dejaron de lado la decencia y la coherencia.

lll

Y pues resulta que la nueva miscelánea fiscal tambien tendrá un costo multimillonario para las finanzas de las empresas por el lado de las aseguradoras. Especialista en el tema vaticina que bajará el número de personas aseguradas así como en el número de la gente que pretenda contratar pólizas.

Vicente Padilla Macías, asesor financiero de empresas aseguradoras pronostica que no faltarán las aseguradoras grandes que absorberán a las más pequeñas, porque la nueva disposición hacendaria las obliga a pagar todo el IVA acreditable antes del 31 de marzo. Puntualiza que habrá un costo de 175 mil millones de pesos directo a los seguros y que dicho monto lo pagarán, no las empresas, sino los asegurados.

Como se puede apreciar, nada parece bueno en la nueva Ley Fiscal para 2026, por lo menos no para los contribuyentes, pero si para el gobierno federal que buscará exprimir ganancias a todos quienes operan en la formalidad.

¡HASTA MAÑANA!