Sin pensiones, pero con derrocheInterapas para rato

Conciertos para repartir boletos entre los fans de Luis Miguel o Chayanne, derroche en viajes inútiles, obras intrascendentes como los carísimos adornos de los puentes, gastos innecesarios en repartidera de dádivas y otro dinero que quién sabe dónde se queda, son los ajustes financieros que hasta esta fecha el Gobierno del Estado no ha sabido concretar. Por donde quiera hay fugas de recursos en el nombre de la justicia social, que para infortunio del propio gobierno, no fue diseñada para que los potosinos con su trabajo muevan la economía de la entidad, sino para tenerlos contentos, sin importar que el erario público se quede con un pie en la calle.

El Hospital Central, es un recinto que hasta hace poco más de una década era un referente en el centro del país, pero ahora no solo está inutilizado para proporcionar atención de calidad a los enfermos, sino que también concentra el mayor número de quejas por falta de medicamentos y problemas de pago de prestaciones o sueldos. Aún no se sabe a quién se le ocurrió la acción de distraer recursos de manera excesiva para unos fines, a cambio de la supervivencia de los que ya dieron toda su vida el servicio de los demás. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales y quiénes los autores materiales de lo que parece ser el mal uso directo del dinero que debería corresponder al pago de los jubilados?

Alguien en el Gobierno del Estado debe explicaciones públicas acerca de la insuficiencia de recursos para atender prioridades. Por ahora, además de la sustracción del dinero que era la única esperanza de quienes ya cumplieron su vida laboral, el Gobierno de del Estado pretende distraer a las víctimas con el hecho de infamia, por medio de “mesas de trabajo” para seguir con más de lo mismo. El entretenimiento aquí, en Estados Unidos y en China, puede ser una señal inequívoca de que no hay dinero para pagar, o de que algún irresponsable lo está usando para el jineteo, puede ser que para sacarle rendimiento en bancos, o quizá inventándose una casa de préstamos para cobrar los dividendos

con creces.

Mientras tanto, los hombres de blanco que son médicos de aquí hasta el último de sus días, siguen pensando cómo salvar vidas aún fuera de servicio, pero todos los días se va desvaneciendo la esperanza de que el Gobierno del Estado les pague por lo que ya hicieron. Podrían esperar sentados, pero el dinero no llegará, o al menos no de manera tan dinámica y vigorosa como el que los gobernantes de varios niveles se gastan en viajes al extranjero. El flujo de recursos, todo parece indicar, fue planeado de manera mañosa y los trabajadores de la Secretaría de Finanzas, que saben del problema, mejor ni se aparecen. Si nadie se daba cuenta no habría problema. Ahora el Gobierno del Estado trata de buscar un culpable, en medio de tanto derroche, ya nadie les cree.

Tanto cacareo de los verdes para hablar de la desaparición del organismo operador Interapas, parece que hace inviable la propuesta. Le idea de retiro parece más bien producto de una ocurrencia, tal y como la que se dio cuando fue planeada la tarea administrativa para la remunicipalización de Villa de Pozos. Apenas ahora, en este último caso, los ciudadanos están pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de quienes no dejaron todos los procesos concluidos, tales como la transferencia de deuda pública y las administraciones del agua y de otros servicios.

Del lado de la industria, hay indicadores de que se avecina una muy larga negociación para que las empresas que serán las principales víctimas de las nuevas políticas internacionales, conserven la mayor parte posible de fuentes de empleo. La crisis no solo le pegará a la industria directa del acero y el aluminio, sino también a sus redes de proveedores.

