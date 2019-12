"Abrazos y no balazos esperan delincuentes"

RIOVERDE.- Admite ex alcalde Antonino Martínez que la inseguridad es un hecho evidente, aunque no es privativo de este municipio, ya que el gobierno federal ha implantado la estrategia de abrazos y no balazos contra los delincuentes.

Por lo que la población ya no puede realizar sus tareas cotidianas sin protección alguna, bajo el riesgo de incluso llegar a perder la vida.

Indicó que el actual alcalde Ramón Torres García está trabajando, pero "quisiéramos que hiciera más, bueno ni modo, ha realizado un trabajo aceptable, según las circunstancias imperantes".

"La seguridad anda mal, hay atracos y asesinatos que se están dando por todos lados del país, por lo que no es privativo de Rioverde, está siendo muy generalizado.

Hoy los delincuentes esperan "abrazos en lugar de balazos", señaló e hizo hincapié que lo que hace falta es hacer cumplir la ley, las reglas están hay que cumplirlas.