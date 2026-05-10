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Abren convocatoria para reina de Feria

Por Carmen Hernández

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Abren convocatoria para reina de Feria

CÁRDENAS.- Invitan a las jovencitas a participar en la convocatoria para elegir a la reina de la feria regional, que se efectuará del 26 al 31 de mayo.  

Podrán participar las jovencitas de edades entre los 16 a 25 años de edad, elección se llevará a cabo el 22 de mayo.  

Las interesadas en participar tendrán como fecha límite el 13 de mayo, podrán hacer los trámites en la dirección de Cultura, los requisitos son copia de Ine y comprobante de domicilio.  

A la ganadora y que será soberana del evento ferial tendrá un premio de 6 mil pesos, a las princesas, 3 y 2 mil pesos, la elección se realizará este próximo 22 de mayo a partir de las 7 de la noche.

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Por lo que se espera haya muchas jóvenes que quieran participar para ser la soberana del evento ferial de los cardenenses.

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