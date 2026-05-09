Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo

Matehuala.- Ayer en el parque Vicente Guerrero se llevó a cabo un acto cívico para conmemorar el 273 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El evento estuvo a cargo del Conalep de Matehuala; asimismo, autoridades municipales y educativas estuvieron presentes.

Para iniciar el acto cívico se llevaron a cabo los tradicionales honores a la Bandera y se cantó el Himno Nacional. Luego se colocó un arreglo floral en el monumento a Miguel Hidalgo y se realizó una guardia de honor, pues gracias a él todos los mexicanos gozamos de libertad.

Dentro del acto cívico se recordó el 273 aniversario del natalicio de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, quien nació el 8 de mayo de 1753.

Fue sacerdote, pero años después, al ver la injusticia que vivían los indígenas, junto con un grupo de personas comenzó a reunirse para planear la Independencia de México.

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Se recordó que Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hizo sonar las campanas de la iglesia y convocó a los indígenas a levantarse en armas contra los españoles en busca de la libertad.

iniciando así la lucha por la Independencia de México.

Lamentablemente, no logró ver el final de esta guerra, pues fue capturado y fusilado el 30 de julio de 1811.