Preparan la Feria regional de Cárdenas

CÁRDENAS.- Todo listo para la Feria Regional de Cárdenas que se llevará a cabo del 26 al 31 de mayo en la Unidad Deportiva del Domo la entrada será gratuita.

El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar acompañado del comité organizador dio a conocer los pormenores de la Feria que está en puerta, la gran fiesta de los cardenenses.

Mencionaron que el próximo 26 de mayo será la coronación de la reina.

Dentro de los grupos musicales que se presentarán durante el evento ferial estarán el Grupo la Kumbre con K, Conjunto Bravo, para el 28 la Banda Feria Norteña, 29 Conjunto Nuevo Sol , 30 Villa Norteña y Grupo Montecarlo.

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Para cerrar con broche de oro la participación de Senda Norteña y la Diferencia de Matehuala.

A partir de las 8 de la noche habrá teatro del pueblo con la participación de grupos de danza y antojitos mexicanos.

La entrada al evento será gratuita por lo que se le invita a la población para que acuda al magno evento para gozar de varios grupos musicales que se presentarán, no podrán faltar los juegos mecánicos, para que los niños se diviertan.