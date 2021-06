Acéfala Alcaldía de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- A pesar de que el permiso para ausentarse de su cargo de alcalde interino expiró el pasado lunes 14 de junio a las 11:59:59 horas y Guadalupe Contreras debería estar despachando en la alcaldía, no se ha presentado a hacer ese trabajo y el regidor Jorge Farías Castro sigue fungiendo como alcalde, sin serlo.

El pasado 6 de marzo comenzó la licencia para ausentarse como alcalde de Contreras y terminó a la hora ya descrita. Ayer martes, Guadalupe Contreras explicó que por prescripción médica debía seguir descansando y que había acudido a hablar con miembros del Cabildo para que le dieran una extensión de su licencia.

El Cabildo no ha llamado a sesión extraordinaria para extender o darle otra licencia a Contreras Pérez, quien no ha ejecutado el mandato que el cuerpo edilicio le encomendó al hacerlo alcalde el pasado 26 de noviembre, cuando Adrián Esper se fue a competir en una contienda interna por la candidatura de Morena a la gubernatura. Jorge Farías, mientras el Cabildo no disponga otra cosa, es un regidor suplente y nada más.