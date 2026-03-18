Afluencia en balnearios por megapuente

MATEHUALA.- El puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez provocó que mucha gente aprovechara este día para irse con la familia de día de campo a diferentes lugares de la ciudad como balnearios privados, el Cerrito Blanco, el parque recreativo, entre otros lugares.

Uno de los lugares que más se llenaron de personas fue el Parque Recreativo, en el cual se organizaron torneos de futbol, jóvenes fueron a brincar en patineta y en bicicleta en las rampas especiales, y a preparar comida en las parrillas que hay en el lugar, algunos hasta llevaban su disco para hacer discada o se iban al área de juegos con los niños.

El área que lució un lleno total fueron las albercas con niños, jóvenes y hasta padres de familia que aprovecharon esta área para convivir en el agua y refrescarse del fuerte calor que se presentó en esta fecha; cabe destacar que este puente se debió a que el próximo 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez, quien es considerado uno de los mejores presidentes de México

Esta fecha fue aprovechada por los padres de familia para irse de día de campo, ya que los niños no tuvieron clases, y dado que está marcado como un día festivo en el calendario laboral a la mayoría de los trabajadores se les dio el día libre y lo aprovecharon para hacer la tradicional convivencia de irse de día de campo, como una manera que se ha acostumbrado para recibir la primavera.

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