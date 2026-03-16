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Margarito Salazar asumirá Diócesis de Tampico en abril

Por Jesús Vázquez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Margarito Salazar asumirá Diócesis de Tampico en abril

Matehuala.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas tomara posesión de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas el próximo 9 de abril y se quedara vacante la sede de Matehuala hasta que nombren un nuevo obispo para esta zona. 

Margarito Salazar Cárdenas dio a conocer que estará en Matehuala hasta Semana Santa, solo terminará estas fechas y se trasladará a Tampico, ya que fue nombrado obispo de este lugar por el Santo Padre León, aunque es una gran tristeza dejar Matehuala ya que ya casi llevaba 8 años siendo obispo de este lugar, llegó desde mayo del 2018.

Comentó que cuando llegue a Tampico, Tamaulipas, su toma de protesta como obispo será el 9 de abril en el Domo Madero ubicado en una zona de Tampico, en este lugar caben cerca de 20 mil personas, pues se espera la visita de autoridades eclesiásticas, así como de mucha gente de Tampico, además de que habrá camiones de diferentes parroquias de Matehuala que lo quieren acompañar.

Declaró que viajará a Tampico desde el 7 de abril, pues tiene que llegar unos días antes para arreglar diferentes asuntos antes de tomar protesta como obispo.

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Margarito Salazar fue el III obispo de Matehuala y llegó después de que duró la Diócesis dos años vacante debido al fallecimiento del II Obispo Lucas Martínez Lara.

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