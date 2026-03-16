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Revisan ampliación del Aeropuerto de Tamuín

Buscan mejorar conectividad aérea.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 09:47 a.m.
A
Revisan ampliación del Aeropuerto de Tamuín

Autoridades estatales, municipales y representantes del sector empresarial revisaron los avances del proyecto de ampliación del Aeropuerto Nacional de Tamuín, obra que será impulsada por el gobierno federal y que busca mejorar la conectividad aérea de la Huasteca potosina.

La reunión se realizó en la propia terminal aérea durante la Tercera Reunión Consultiva del Aeropuerto de Tamuín, encabezada por la titular de la Secretaría de Turismo estatal, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

Detalles confirmados sobre la ampliación del Aeropuerto de Tamuín

En el encuentro participaron también autoridades aeroportuarias, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como representantes de cámaras empresariales y comerciales, quienes analizaron acciones para fortalecer la operación, la seguridad y la promoción del aeropuerto.

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Durante la sesión se informó que el proyecto de ampliación de la terminal iniciaría próximamente, con el objetivo de incrementar la conectividad de la región y detonar el turismo y la actividad económica en la Huasteca potosina.

Las autoridades señalaron que el seguimiento al proyecto busca consolidar al aeropuerto como una infraestructura estratégica para el desarrollo turístico y económico de esta zona del estado.

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