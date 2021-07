Agua piden en Villa de Guadalupe

VILLA DE GUADALUPE.- Habitantes de Villa de Guadalupe tienen una semana sin una gota de agua, amenazan con manifestarse frente a la Presidencia Municipal y bloquear la carretera 57 como medida de presión.

Habitantes de este lugar ya se cansaron de pedir una y otra vez agua, desde hace ocho días se agudizó el problema y el presidente municipal Juan López Blanco no da la cara y menos una solución al problema que están pasando.

De no tener una respuesta, los ciudadanos amenazan con hacer una manifestación frente a la Alcaldía y bloquear la carretera 57 a la entrada a la carretera 63, ya se cansaron de tanta espera, señala José Simón.

"Pensamos que esto se debe a que en las pasadas elecciones no votamos por Juan López, ya que buscaba por cuarta ocasión llegar al poder, pero para qué si no está cumpliendo con el pueblo", señalaron los ciudadanos.

"La situación crece más porque el alcalde ni siquiera nos envía una pipa de agua, nos tiene a ´secas´, y no hay quién se haga responsable; a Juan López ya no le interesamos, sólo nos anduvo buscando para el voto, pensamos que esto es una venganza porque como no le dimos el sufragio y perdió el triunfo que tanto esperaba", finalizaron los habitantes.