Alcalde David no se apareció en protesta

CIUDAD VALLES.- El día de ayer los locatarios enojados porque el lunes pasado no se les recibió luego de insistir por ver al alcalde para arreglar el problema de los ambulantes del centro y del tianguis de Xantolo que todavía no se ponía, bloquearon una de las calles más transitadas de la ciudad y se les citó para ver al alcalde a mediodía, quien no se apareció en toda la jornada, salvo telefónicamente, cuando lo comunicaron con la propietaria de un local del mercado llamado, quien nunca entendió lo que el munícipe le decía.

Durante todo el día, los locatarios insistieron: "no desbloqueamos Abasolo hasta que el alcalde venga a vernos, pero no fue, lo más cerca que estuvo de ellos, fue cuando el director de Comercio, Mario Reyes Garza recibió una llamada de David Medina, quien le pidió que le pasara a Estela Peralta, dueña de una antojería del mercado quien dijo que no le entendió nada de lo que le decía".

La espera se alargó hasta las 12:00 del día cuando no se apareció el jefe de la comuna y luego a la una de la tarde llegaría la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien arribó media hora tarde y anunció que Medina andaba en San Luis capital.

Es decir, el único contacto con la gente del mercado fue con la comerciante que no le pudo entender a través de la llamada telefónica, pero ayer nadie vio al munícipe, mientras una decena de locatarios exigían verlo en donde estaban haciendo su plantón, que quitaron a las dos de la tarde, luego de negociar una cita el sábado en Cabildo, donde presuntamente estará Medina Salazar.