Alcalde responsabiliza a dueño por ataque de perro
Uno de los niños sufrió lesiones graves; autoridades actuaron para protegerlos, dice
CIUDAD VALLES.- "No podemos pensar que los animales tienen más derechos que las personas", dijo David Medina Salazar, alcalde de Valles sobre el caso del perro que mordió a dos niños y después murió presuntamente por una mala maniobra.
El munícipe estuvo en su despacho de Presidencia para hablar del tema de este martes 28 de abril y sentenció que el responsable de lo que ocurrió en la calle Ponciano Arriaga de la Vista Hermosa, en la que un perro atacó a dos niños que iban a la escuela (en dos hechos diferentes) es responsabilidad de su dueño.
Pidió a los medios de comunicación congruencia y empatía respecto a los niños, porque uno de ellos sufrió heridas serias y las corporaciones hicieron lo posible por mantener la integridad de las personas.
Dijo que no se puede tolerar la idea de que los animales tienen más derechos que los animales y que los que gobiernan, lo hacen para los ciudadanos, en primer lugar.
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