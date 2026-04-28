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Conmemoran aniversario de hechos revolucionarios

Por Jesús Vázquez

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Conmemoran aniversario de hechos revolucionarios

Matehuala.- Jesús Torres Arias, cronista de la ciudad realizó un acto cívico en el que estuvieron presentes autoridades municipales, así como alumnos de la escuela primaria David G. Berlanga. Este evento se llevó a cabo para conmemorar el 113 aniversario del paso revolucionario por Matehuala, el cual lamentablemente dejó muchos muertos en las calles de esta ciudad, por lo que se realizó un acto solemne para recordarlos.

La bandera estuvo a media asta y al lado del asta se colocaron cuatro veladoras en memoria de todas las personas que murieron en este ataque a Matehuala. 

Refiere que fueron los días 27, 28 y 29 de abril de 1913 los que quedaron marcados como una fecha triste para Matehuala, pues fueron días en los que revolucionarios llegaron a la ciudad, pero mataron a muchas personas.

Hace 113 años fue una fecha marcada para los matehualenses, pues hubo una lucha entre constitucionalistas y villistas, así como la presencia de fuerzas de Victoriano Huerta. 

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Esta batalla fue parte de la Revolución Mexicana. 

En esta lucha tomaron y saquearon la ciudad por parte de constitucionalistas y villistas, quienes se enfrentaron a las fuerzas federales.

Comentó que el 27 de abril de 1913 llegó a Matehuala el general Ernesto Santos Coy, acompañado de Jesús Dávila Sánchez, y juntos iniciaron la masacre contra pobres y ricos de Matehuala. 

Uno de los hechos más conocidos fue que quemaron varias tiendas y casas de la ciudad para saquearlas, siendo el más conocido el Hotel Matehuala, que es el único lugar que aún existe de esos tiempos.

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