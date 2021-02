Alcaldesa se registra como precandidata de Morena por Alcaldía

VILLA DE GUADALUPE.- Por casi 25 años de militante en el Partido Revolucionario Institucional, la ex diputada local y alcaldesa de este municipio fue invitada por los altos mandos de Morena para unirse a este partido y poder participar en el proceso de elección a la Alcaldía de Villa de Guadalupe

En entrevista con Graciela Rojas Palacios, comentó que fue invitada por la dirigencia estatal de Morena, y que se tuvo una plática muy cordial en la que la invitaron a que participe como aspirante a la presidencia municipal de Villa de Guadalupe, quien dijo que sopesó y aceptó la propuesta.

"Ya me registré como precandidata a la alcaldía de Villa de Guadalupe por el partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), además de que gente de la zona rural como urbana me han animado mucho que los represente y eso me animó aún más a participar, presenté todos los documentos solicitados, mismos que fueron analizados para obtener el registro y en fecha próxima se informará cuándo será el registro como candidata".

La doctora Graciela Rojas fue presidenta de Villa de Guadalupe en el ejercicio 2000-2003, luego se convirtió en diputada local 2003-2006 abanderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Me jubilé hace poco del IMSS, así que tengo tiempo para dedicar mucho tiempo al trabajo político que se viene en fecha próxima y lo haré con ganas porque quiero que mi municipio desarrolle hora, son nuevos tiempos en los que hay que trabajar de la mano con nuestra gente ", dijo finalmente.