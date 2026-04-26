Alertan a la población por altas temperaturas

RIOVERDE.- Se pronostica que a partir del próximo 30 de abril se registrarán las altas temperaturas que llegarán a los 37 y 40 grados centígrados, por lo que se emiten algunas medidas preventivas a tomar por parte de la población.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, refiere que a partir del 23 de abril se han registrado altas temperaturas, que están provocando mucho calor, por lo que es necesario que se proteja a los adultos mayores y menores de edad, es necesario no exponerse al sol de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, utilizar cachucha, sombrilla y bloqueador solar.

Las altas temperaturas continuarán hasta finales de mes, por lo que es necesario cuidar a los niños, para que no sufran una hidratación y golpe de calor.

El funcionario pidió no arrojar colillas de cigarro, porque pueden provocar un incendio en cualquier lugar, sobre todo donde hay maleza seca.

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