El Municipio registrará piezas arqueológicas

CERRITOS.- El Ayuntamiento realizó las gestiones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para registrar piezas arqueológicas que se encuentran en el Museo Regional.

El director de Cultura, Francisco de Jesús Reyes Martínez y Erik Guerrero Salazar, llevaron a cabo las gestiones ante el INAH, el objetivo es realizar el registro de las diversas piezas arqueológicas que están en el Museo.

Así mismo se recibió la visita de los arqueólogos de la Ciudad de México de la Dirección del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, Christian Pablo Esparza, Olaf Bello Cardoso y Raymundo Iván Torres Hernández, quienes se encargaron de realizar labores técnicas de verificación y registro de las piezas arqueológicas.

Lo que se busca es clasificar cada una de las piezas, identificarlas y sobre todo mantener la conservación.

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Así mismo se busca evitar el comercio ilegal de estas piezas que representan un hecho histórico del municipio.