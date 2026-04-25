Abunda fauna nociva en los mercados

CIUDAD VALLES.- Luego de que un alacrán picara a una menor de edad en el mercado Constitución, la administración de estos sitios informó que hay una fumigación regular en el lugar.

Este mediodía, la directora de Mercados, Rocío Arias Palomares estuvo en una reunión ante medios de comunicación con el director de Ecología, por un incidente en el que tendrían que buscar soluciones ambas dependencias: un alacrán picó a una menor de edad que estaba en compañía de su padre, en un local de comida.

El director de Ecología expuso, entre otras cosas que suele haber protocolos de limpieza en estos lugares de comercio que están bajo la tutela del Ayuntamiento y Arias Palomares refirió que no supieron si el arácnido salió de entre algún resquicio del mercado o si venía entre las cosas o las ropas de la afectada o en este caso su padre, quién no quiso denunciar el hecho oficialmente.