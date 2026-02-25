Alistan operativo de Semana Santa en la Huasteca

Ciudad Valles, S.L.P.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) presentó el Plan de Acción 2026 para implementar un operativo especial durante la temporada vacacional de Semana Santa, con el propósito de prevenir accidentes ante la llegada de visitantes a la región.

En una reunión interinstitucional realizada en la Huasteca, el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que el despliegue se enfocará en centros recreativos, ríos, cascadas, balnearios, nacimientos naturales y pueblos mágicos.

El funcionario señaló que se realizarán rondines permanentes en puntos estratégicos durante los días de mayor afluencia turística para reforzar las acciones preventivas y disminuir riesgos.

La CEPC informó que en la entidad existen 56 parajes turísticos y 30 balnearios y centros recreativos, los cuales son supervisados para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la ley, así como la capacitación y acreditación de guías y rescatistas.

Antes del periodo vacacional, se intensificarán las inspecciones para asegurar que los espacios turísticos cumplan con los lineamientos de protección civil.

En la reunión participaron el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar; la secretaria de Turismo estatal, Yolanda Cepeda Echavarría; directores municipales de Turismo de la Huasteca; un representante de la COEPRIS y mandos regionales de la Guardia Civil Estatal.