Alumnas a Parlamento Juvenil Nacional

Matehuala.- Las jóvenes Mabel Coronado Quiroz y Sofía Medina Rodríguez de la Universidad Intercultural de Matehuala han sido seleccionadas para participar en el Parlamento Juvenil Nacional Segunda Edición, convocado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Este importante ejercicio formativo se llevará a cabo los días 16 y 17 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como objetivo acercar a la juventud al quehacer parlamentario, fortaleciendo el vínculo entre las y los jóvenes y el Poder Legislativo.

En este espacio, participarán jóvenes de las 32 entidades federativas, quienes tendrán la oportunidad de vivir de manera directa la experiencia legislativa a través de la simulación del trabajo parlamentario.

Durante el Parlamento Juvenil, las participantes desarrollarán actividades que replican el proceso legislativo, desde el trabajo en comisiones hasta la discusión y votación en el Pleno.

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Esto les permitirá comprender el funcionamiento del Congreso, así como fortalecer habilidades clave como el análisis crítico, el debate y la construcción de acuerdos.

La selección de ambas estudiantes es resultado de un proceso de revisión que reconoce su perfil académico.