Alumnos del Cbtis filman video al estilo delincuencial

CIUDAD VALLES.- Chistositos. Alumnos del CBtis 46 hicieron un video al puro estilo de la delincuencia, en el que fingen castigar a golpes a un supuesto Therian. Las reacciones fueron inmediatas.

En la toma o tiro del celular que se usó de cámara, se observa a cuatro jóvenes uniformados, de los que tres de ellos golpean con cinturones a un quinto joven que se encuentra en el suelo, supuestamente amarrado con cinta de restricción y quejándose por el castigo que le propinan.

"Esto le va a pasar a todos los Therians hijos de su puta madre", exclama uno de ellos y comienza la escenificación de la cinturoneada al caído.

Este video fue grabado en un área posterior a unos salones y ha sido viralizado desde temprana hora de hoy.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La institución no ha dado a conocer algún comunicado al respecto, aunque la frase usada y el golpeteo al presunto Therian hace colegir que no habrá tolerancia para los que demuestren identificarse con animales, como ha pasado en muchos lugares del país.