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Alumnos realizan colecta de croquetas

Por Carmen Hernández

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Alumnos realizan colecta de croquetas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alumnos de la Escuela Primaria Jaime Nunó recolectaron 300 kilos de croquetas para el albergue canino- felino ayuda a "Huellitas de Luz".

Alumnos de la Escuela Primaria Jaime Nunó del ejido de El Refugio organizaron una campaña de recolección de croquetas para las mascotas. 

Sin embargo, gracias al apoyo de alumnos, padres de familia, lograron reunir 300 kilos de croquetas; todo lo recaudado será destinado para el albergue ayuda a "Huellitas de Luz", también se tiene contemplado apoyar a otros albergues del municipio de Ciudad Fernández. 

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