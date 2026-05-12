logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llegó la primera rosa de plata juvenil

Esperan más de jóvenes de toda la república

Por Jesús Vázquez

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Llegó la primera rosa de plata juvenil

Catorce.- Llegó la primera Rosa de Plata Juvenil en honor a los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís a Real de Catorce, la cual fue llevada por jóvenes de comunidades que participaron corriendo. Fue una celebración llena de devoción, unidad y esperanza para la juventud.

El recorrido inició en el entronque del camino empedrado, continuando con el entusiasmo juvenil, cruzando el túnel hasta llegar al Santuario de San Francisco, donde los participantes ofrecieron esta significativa muestra de amor y gratitud al santo patrono, llevándole la primera Rosa de Plata en honor a los 800 años del tránsito de San Francisco. 

A lo largo del año se espera que lleguen muchas Rosas de Plata de diferentes municipios de toda la República.

En esta emotiva carrera se contó con la valiosa asistencia de jóvenes de Potrero, Real de Catorce y Estación Catorce, quienes con fervor y alegría dieron testimonio de su fe. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, agradecieron el acompañamiento y apoyo del párroco Ramiro de la Cruz de la Cruz, así como del vicario Lorenzo de Jesús Castillo Gallegos, quienes animaron a los jóvenes a seguir el ejemplo de humildad, servicio y amor a Dios que dejó San Francisco de Asís.

Al llegar al Santuario de San Francisco se llevó a cabo una solemne eucaristía y se les echó agua bendita a los jóvenes que participaron. El presbítero dijo que esta primera Rosa de Plata Juvenil será el inicio de muchas expresiones de fe que fortalezcan a las nuevas generaciones y mantengan vivo el legado franciscano en nuestras comunidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan auto y camioneta
Chocan auto y camioneta

Chocan auto y camioneta

SLP

Redacción

Violento sujeto agrede a su esposa
Violento sujeto agrede a su esposa

Violento sujeto agrede a su esposa

SLP

Carmen Hernández

Estafan con venta de predios irregulares
Estafan con venta de predios irregulares

Estafan con venta de predios irregulares

SLP

Carmen Hernández

Personas incautas son engañadas

Baja afluencia de compras para mamá
Baja afluencia de compras para mamá

Baja afluencia de compras para mamá

SLP

Redacción