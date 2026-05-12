Catorce.- Llegó la primera Rosa de Plata Juvenil en honor a los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís a Real de Catorce, la cual fue llevada por jóvenes de comunidades que participaron corriendo. Fue una celebración llena de devoción, unidad y esperanza para la juventud.

El recorrido inició en el entronque del camino empedrado, continuando con el entusiasmo juvenil, cruzando el túnel hasta llegar al Santuario de San Francisco, donde los participantes ofrecieron esta significativa muestra de amor y gratitud al santo patrono, llevándole la primera Rosa de Plata en honor a los 800 años del tránsito de San Francisco.

A lo largo del año se espera que lleguen muchas Rosas de Plata de diferentes municipios de toda la República.

En esta emotiva carrera se contó con la valiosa asistencia de jóvenes de Potrero, Real de Catorce y Estación Catorce, quienes con fervor y alegría dieron testimonio de su fe.

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Asimismo, agradecieron el acompañamiento y apoyo del párroco Ramiro de la Cruz de la Cruz, así como del vicario Lorenzo de Jesús Castillo Gallegos, quienes animaron a los jóvenes a seguir el ejemplo de humildad, servicio y amor a Dios que dejó San Francisco de Asís.

Al llegar al Santuario de San Francisco se llevó a cabo una solemne eucaristía y se les echó agua bendita a los jóvenes que participaron. El presbítero dijo que esta primera Rosa de Plata Juvenil será el inicio de muchas expresiones de fe que fortalezcan a las nuevas generaciones y mantengan vivo el legado franciscano en nuestras comunidades.