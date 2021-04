Ambulantes tapan accesos del Colón

Rioverde.- Se quejan locatarios porque los accesos al Mercado Cristóbal Colón están obstaculizados por comerciantes ambulantes, también hay la queja porque locales de comida no respetan la sana distancia y es un riesgo de que surjan contagios de Covid.

Alma Gloria Hernández encargada de la sección de comedores del mercado, expresó su inconformidad porque las puertas están siendo tapadas por vendedores ambulantes, incluso hay locatarios que han abandonado su local en el mercado porque venden más en el exterior, además de que así no pagan agua, luz y menos a empleados.

Hay puertas por las que no se puede caminar, los vendedores informales no quieren abrir la puerta y no se deja el libre acceso a los clientes.

Pero pese a esas circunstancias continúan los filtros sanitarios, donde se aplica gel antibacterial a los usuarios, se les checa la temperatura y se respeta la sana distancia.

Hay mucha inconformidad porque hay varios negocios de comida que no respetan la sana distancia e incluso no tienen filtros y a ellos nadie los sanciona por parte de la Coepris.