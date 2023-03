Amenaza a profes titular de la SEGE

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, en el evento de la “SEGE en tu escuela”, el secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) Juan Carlos Torres Cedillo advirtió de nuevo que se le descontará el día a los maestros que participen en la marcha con cuatro puntos de encuentro que está organizando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los maestros están exigiendo el pago de becas para hijos de maestros, el fondo del Fideicomiso de Préstamo a Maestros, pensiones a jubilados entre otros beneficios que, según Juan Carlos Bárcenas, les escamotea el Gobierno.

Torres Cedillo ha manifestado que la movilización solamente afecta la educación de miles de niños y que hay anomalías en el SNTE que dejan entrever la intención de manejar dinero público no justificado en el Sindicato, como el 15 por ciento del monto total de las becas para los hijos de maestros, que no están definidos y no tienen nombre ni apellido.Mañana habrá una marcha con maestros de todo el Estado desde varios puntos de la Capital de la Entidad.