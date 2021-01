Ampliarán el número de camillas en centro de salud

RIOVERDE.- Ante el incremento de casos de Covid-19 se ampliará el número de camillas en la sala de prealta de pacientes que pasaron la etapa crítica pero que dependen de oxigenoterapia en el centro de salud del Puente del Carmen, según dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Christian Giovanni Montes Mares.

Desde marzo que inició la pandemia se cuenta con 2,191 casos de coronavirus en el municipio y se tiene un registro de 232 defunciones. El pasado domingo y lunes se presentaron 26 casos de Covid-19, los municipios con más registros son: Rioverde, Ciudad Fernández, Cárdenas y Cerritos, señaló Montes Mares.

"La gente no entiende, no se cuida, no utiliza el cubrebocas y no mantiene la sana distancia, lo que ha generado que el Hospital Regional de Rioverde cuente con pocas camillas", sostuvo Christian Giovanni Montes Mares.

Preocupado por la salud de los pacientes se acordó ampliar la sala de prealta del centro de salud del Puente del Carmen, en donde se atiende a pacientes que pasaron la etapa crítica y que el tratamiento depende de la oxigenoterapia y cuidados generales por personal especializado.

Reiteró que, se va a hacer un armado de 15 camillas y se va a canalizar una plantilla laboral para los pacientes que dependen del oxígeno. También se va a contar con 3 concentradores, los que tienen capacidad para 15 pacientes, sin embargo, es de vital importancia que la población respete las medidas sanitarias para evitar que se disparen los contagios.