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Anuncian campaña de alfabetización

El IEEA llevará la educación a personas mayores de 15 años

Por Jesús Vázquez

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian campaña de alfabetización

Matehuala.- Personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) firma convenio con el gobierno municipal para reducir los casos de analfabetismo, para brindar educación a personas mayores de 15 años para que puedan terminar su educación básica y la secundaria, que se ofrecerá la atención hasta las comunidades más alejadas del municipio.

José Alfredo Velázquez, encargado de la Coordinación de Zona 24-03 del Instituto Estatal de Educación para Adultos, acompañado por Lorena Rodríguez Hernández, presentaron los avances y proyectos de trabajo, así como la firma de tres convenios de colaboración para dar continuidad a las plazas comunitarias, espacios educativos que operan en coordinación con el municipio.

Estos centros de atención se encuentran ubicados en la colonia El Bosque, Magisterial Los Reyes y en el Hábitat de la colonia República, brindando oportunidades de aprendizaje a personas mayores de 15 años que desean concluir su primaria o secundaria, o bien, aprender a leer y escribir. 

Con más de 20 años de trabajo en estas plazas comunitarias, se reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones que acerquen la educación a toda la población, especialmente a quienes más lo necesitan.

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En la actualidad aún hay muchas personas mayores de 15 años de edad que no han concluido su primaria y secundaria, que incluso algunas no saben leer, el objetivo es apoyar a toda la gente que lo desee para que concluyan su educación básica, de esta manera podrán tener mejores oportunidades laborales, y si lo desean pueden continuar sus estudios haciendo un bachillerato o hasta universidad, pues nunca es tarde para estudiar. 

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