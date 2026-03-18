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Anuncian campaña de vacunación antirrábica

Por Miguel Barragán

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian campaña de vacunación antirrábica

CIUDAD VALLES.- Habrá campaña de vacunación antirrábica del 22 al 28 de marzo con una meta de vacunación de 52 mil mascotas entre perros y gatos, de acuerdo con el área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V.

La jornada de inoculación a mascotas comenzará el domingo 22 y terminará el 28 de marzo, de acuerdo con Edwin Lárraga, encargado del Departamento de Zoonosis.

Aclaró que durante toda la semana, los usuarios podrán solicitar la vacuna a sus perros y gatos en la Jurisdicción Sanitaria V y en los Centros de Salud y el sábado 28 habrá 16 puestos de vacunación en los lugares de costumbre de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

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