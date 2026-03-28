Aplican operativo chatarra

Cerritos.- Los vehículos que han permanecido varios meses en la vía pública son retirados por por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como parte del operativo chatarra, limpiar las calles.

La corporación policíaca municipal dio a conocer que a los propietarios de vehículos que tienen las unidades por largos periodos en la vía pública, se les ha solicitado que los retiren, ya que de no hacer caso, los vehículos serán retirados con grúa y llevados a la pensión.

El objetivo de este programa es evitar que los vehículos sean convertidos en guarida de malvivientes o basureros.

A los propietarios de las unidades motrices se les brindó un tiempo para que las unidades sean retiradas de manera voluntaria y sobre todo evitar sanciones, ya que una vez llevada al corralón, deberán pagar una sanción para poder recuperar la unidad motriz.

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Mencionaron que en caso de que el propietario haga caso omiso a las recomendaciones, les resultará más oneroso.

La finalidad es evitar que las banquetas estén obstruidas y sobre todo, que el peatón no exponga su vida al transitar por el arroyo vehicular.