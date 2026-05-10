Aplican operativo mochila en escuela preparatoria

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal de Matehuala, acompañados de personal de la IV Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos acudieron a la Escuela Preparatoria Candelaria Sánchez Saldaña para llevar a cabo el operativo mochila, que se realizó sin ningún contratiempo, ya que no encontraron ningún tipo de arma ni sustancias nocivas para la salud en las mochilas de los alumnos.

Como parte de las acciones preventivas y disuasivas de delitos en instituciones educativas, personal de la Policía Municipal, a través del área de Prevención del Delito, en conjunto con directivos de la Escuela Preparatoria Candelaria Sánchez Saldaña, Derechos Humanos y padres de familia, realizaron una revisión de mochilas a los alumnos, con el fin de detectar objetos y artículos nocivos o que representen un riesgo para los estudiantes.

Los estudiantes de la institución educativa sin ningún problema mostraron su mochila a los agentes para que hicieran la revisión, los maestros dijeron que este tipo de actividades son para que se tenga una mayor seguridad en las escuelas.

Dicha intervención fue a petición de los directivos y padres de familia, ya que la institución se rige por su disciplina y su compromiso social de fortalecer las acciones en favor de una escuela responsable y segura.

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La intervención transcurrió sin ningún incidente; no se detectaron objetos fuera de lo normal y, además, los alumnos se mostraron cooperativos en todo momento hasta finalizar la revisión.