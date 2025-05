Aplicarán operativo contra motociclistas

MATEHUALA.- Elementos de la Policía y Tránsito Municipal llevarán a cabo un operativo para detectar si las motos son robadas, así como para concientizar a los motociclistas de obedecer el reglamento de Tránsito.

El director de Tránsito y Vialidad, Enrique Martínez dio a conocer que este operativo que van a llevar a cabo es únicamente para detectar las motocicletas que son robadas, “pues todos los días hay reportes de robo

de motocicletas”.

Comentó que estos filtros serán para checar el estatus de la motocicleta, aclaró que no van a estar quitando motos si deben placas o no traen placas, sólo revisarán que la moto no sea robada, por lo que si no tienen placas piden que tomen una foto de su factura o una copia que la carguen para comprobar que la moto que conducen es de su propiedad, así mismo que el conductor y acompañante usen casco.

