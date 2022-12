Aplicarán operativo mochila en escuelas

CIUDAD VALLES.- La primaria Antero G. González está en vías de preparación para iniciar el operativo mochila, aclarando su director Héctor Javier Herrera García, que aquellos papás que no acepten esta medida tendrán la anuencia de la institución para que a sus hijos no se les revisen sus pertenencias. Por lo pronto, la Antero como se le conoce de manera coloquial, ha enviado ya cartas responsivas a los paterfamilias para que den a conocer su aceptación o rechazo a este protocolo de revisión de materiales y útiles escolares “que sirve para fortalecer la seguridad en las instituciones”, mencionó Herrera García. Dijo que en mochilas de sus cientos de alumnos no han encontrado objetos constitutivos de riesgo o delito, salvo algunas tijeras con filo que, por descuido el menor o sus papás introdujeron a la bolsa escolar.

En el operativo mochila participarán de manera aleatoria paterfamilias y el Comité de previsión y seguridad escolar, luego de la indicación del Gobernador del Estado de que se aplique tal medida en las ocho mil escuelas de la entidad.