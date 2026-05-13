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Aplicarán sanciones por ruido en motos

Se busca que no se afecte la tranquilidad de la ciudadanía, dice Tránsito

Por Jesús Vázquez

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Aplicarán sanciones por ruido en motos

MATEHUALA.- La Coordinación de Tránsito Municipal continúa con la aplicación de multas y sanciones a conductores de motocicletas que cuenten con escapes ruidosos, ya que es un gran número de motos están arregladas para hacer mucho ruido.

Esta campaña tiene como objetivo regular y evitar que las motocicletas circulen con exceso de ruido que afecte la tranquilidad de la ciudadanía. En la mayoría de las motocicletas remitidas, los tripulantes son menores de edad que circulan a exceso de velocidad, infringiendo el reglamento de Tránsito.

Ante esta situación, se pide a los padres de familia no soltar las motocicletas a los menores, ya que por eso ocurren accidentes. Se han detectado jóvenes de secundaria, de entre 13 y 15 años manejando motocicletas, y muchos de ellos han tenido accidentes donde han resultado con lesiones serias y, lamentablemente ya se han dado casos de menores que pierden la vida por andar manejando una motocicleta.

Por otra parte, se espera que haya tolerancia el próximo fin de semana, ya que se llevará a cabo la Ruta del Peyote y se espera la llegada de miles de motociclistas. Si los empiezan a multar, luego los espantarán y ya no vendrán, y este evento ayuda a mejorar la economía en Matehuala. Se hace un llamado a los motociclistas para que eviten dicha práctica, de lo contrario serán sancionados.

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