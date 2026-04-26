Aprueban proyecto de investigación del Tec
Un módulo didáctico alimentado por energía solar para laboratorios de ingeniería
Matehuala.- Por primera vez se ha aprobado un proyecto de investigación para el Instituto Tecnológico de Matehuala, marcando un antes y después en su trayectoria científica y tecnológica, y se le dará un financiamiento histórico de cien mil pesos.
El proyecto titulado "Diseño, construcción y caracterización técnica de un módulo didáctico de electricidad alimentado con energía solar para laboratorios de ingeniería", fue autorizado mediante el oficio M00.2.2-1291-2026 por la Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación del Tecnológico Nacional de México, consolidando un logro que la comunidad del Instituto Tecnológico de Matehuala esperaba por años.
Lo que hace aún más relevante este acontecimiento es el esquema de financiamiento obtenido.
El proyecto contará con un monto total aprobado de 100 mil pesos, distribuido en varias partes.
El proyecto tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y estará encabezado por el M.I.E. Carlos Alberto Cruz Alvarado como director responsable, acompañado de un sólido equipo de colaboradores, Óscar Castillo Jiménez, José Octavio Guzmán Peñaloza y Luciano Contreras Quintero,
El módulo didáctico de electricidad alimentado con energía solar permitirá fortalecer las prácticas de laboratorio en las ingenierías de los diferentes Tecnológicos del país, acercando a los estudiantes a tecnologías limpias y renovables, y sentando las bases para una nueva era de investigación aplicada.
no te pierdas estas noticias
Cañeros impiden salida de azúcar en Ingenio Plan de Ayala
Huasteca Hoy
El bloqueo afecta la salida de azúcar negociada en el norte del país, mientras Grupo Santos no cumple acuerdos de pago.
Mueren tres en choque de pipa y camioneta en la Valles–Rioverde
Redacción
El accidente ocurrió en Aquismón; las víctimas quedaron prensadas