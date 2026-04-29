Arranca campaña de esterilizacion canina y felina
RIOVERDE.- En la plaza principal dio el arranque de la campaña de esterilización canina y felina, por lo que invitan a los habitantes traer a sus mascotas a vacunar.
Cabe destacar que, en el acto protocolario participaron el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, el alcalde, la titular del DIF Municipal , la directora de Salud Municipal, el coordinador de Salud Genaro Olvera y el director del CBta Ignacio Arriaga Martínez, entre otros.
Los alumnos del CBta apoyaron en las esterilizaciones, sin embargo se dio a conocer que la finalidad de esta campaña es disminuir la sobrepoblación, porque lamentablemente hay uchas mascotas en situación de calle; mencionaron que esta jornada continuará en los municipios de la Zona Media.
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