Arranca colecta de ropa invernal

MATEHUALA.- La titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Verónica Rosales Pérez, dijo que si alguien desea donar una cobija nueva o ropa se aceptarán para tener en existencia y donar a las personas en situación de calle durante la noche, que es cuando más bajan las temperaturas.

Aunque hay personas que llevan bolsas de ropa a la Coordinación de Protección Civil para que sean regaladas a personas vulnerables, dijo Rosales Pérez.

"No recibimos cobijas usadas porque no sabemos si están contaminadas, estamos cuidando mucho un contagio de Covid-19, anteriormente nos llevaban ropa usada abrigadora para apoyar a este tipo de personas, sin embargo, ahora no podemos recibirlas porque no sabemos si está contaminada la ropa, lo que es un riesgo", señala finalmente la funcionaria.