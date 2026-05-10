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Asociación Mil Sonrisas festejará a las mamás

Acudirán a varias comunidades, darán regalos y ropa

Por Carmen Hernández

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Asociación Mil Sonrisas festejará a las mamás

RIOVERDE.- La Asociación Mil Sonrisas realizará la próxima semana los festejos del Día del Niño y Día de la Madre con un evento muy especial. 

Iván Williams Martínez presidente de la Asociación, dio a conocer que se están realizando diversas actividades para poder llevar a cabo este festejo para los peques y las madres de familia.

 Mencionó que se llevará ropa, juguetes y dulces, el evento se desarrollará a partir del 14 de mayo en las comunidades del Capulín, La Virgen, San Diego, San Francisco y escuelas pequeñas que se han acercado a pedir apoyo a la Asociación. 

Todos los eventos que se realizan es gracias al apoyo de la ciudadanía que dona juguetes, que serán entregados a los niños de las comunidades más apartadas, que son pequeños de escasos recursos.

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