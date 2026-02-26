logo pulso
Aumenta ola de incendios en ZM

Aunque muchos de ellos son provocados por habitantes

Por Carmen Hernández

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta ola de incendios en ZM

RIOVERDE.- En lo que va del año se han registrado 78 incendios forestales, aunque la mayoría son provocados por lo que exhortan a la población evitar la quema de basura o maleza, para no enfrentar un siniestro. 

El comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que no cesan los incendios, por lo que los tragahumo están acudiendo a las llamadas de auxilio que se reciben en la corporación.  

Refiere Vázquez Méndez que hasta el lunes se habían registrado 78 incendios, ha aumentado la incidencia de manera considerable, hasta en un 50%, comparado con el 2025, enfatizó. 

Se han generado incendios de pastizal de grandes magnitudes, que por lo regular es un siniestro que ha sido provocado por ciudadanos. 

Se invita a la población a no limpiar predios con fuego, para evitar incendios que luego resulta difícil de controlar, además de los daños que llega a generar en la flora y fauna, puntualizó.

