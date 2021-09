Aumentan embarazos adolescentes

MATEHUALA.- Por falta de conocimiento de lo que implica ser madre a tan corta edad, hay muchos casos de niñas que se han convertido en madres antes de los quince años de edad.

El cura de la Iglesia de San Francisco de Asís, Antonio Ruiz Domínguez, manifestó que hay muchos casos en los cuales niñas están embarazadas y otras tantas más que ya son madres a una edad muy corta para tener una gran responsabilidad.

"Las niñas dejan sus estudios y su preparación para atender a su responsabilidad de madre, pero otras más no se hacen cargo del bebé, la que sale al frente es la mamá de la muchacha, la que atiende al bebé, la que está al tanto del cuidado y desarrollo de ese ser", dijo.

Aunado a ello, el muchacho que la embarazó huye del problema y emigra a otros lugares para no cumplir con su responsabilidad, no toma con seriedad su papel de padre, no se hacen cargo de la manutención y deja sola a la joven, la que se suma a la lista de una madre soltera y como este caso hay muchos.

"Lo difícil es que los padres de la joven no tienen los recursos suficientes para apoyar a la hija desde el chequeo médico hasta el alumbramiento y todo lo que implica atender a un recién nacido", señaló, por último, el párroco.