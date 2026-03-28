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Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Aún sin detectar pescado contaminado: Coepris

CIUDAD VALLES.- Asegura la titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Irene Hernández Hernández que no han encontrado productos contaminados ni anomalías en pescaderías ni en restaurantes de pescados y mariscos.

La funcionaria dijo que tras la verificación de los que venden el pescado y el marisco crudo y los que los venden preparados no han encontrado problemas o agentes contaminantes de ningún tipo.

Refirió que la cadena de comercio de proveedores de restaurantes de este tipo suele tener productos frescos por la cercanía del lugar de adquisición que es Tampico, y que eso favorece a que no se haya encontrado un problema todavía sobre producto echado a perder o contaminado en los municipios de la Jurisdicción Sanitaria V.

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