Aún sin "gallos ni gallinas" para un candidato a Alcalde

CIUDAD VALLES.- "Ni gallos ni gallinas" dice tener el alcalde David Medina Salazar dentro de sus allegados y funcionarios para proponerlos a la candidatura del Partido Verde a la Presidencia de Valles, "primero hay que ir contra el enemigo común".

Cuando se le comentó que ya suenan los nombres de algunos que desean ser postulados por el Verde Ecologista en Valles a la Presidencia Municipal, Medina dijo que "no es así todavía, primero tenemos que ir por el enemigo común (no quiso mencionarlo) y luego ya después las candidaturas".

Aunque en otras ocasiones ha mencionado los nombres de algunos funcionarios actuales, expresó que no tiene favoritos y que primero deben asegurar que otros poderes dentro del Verde en Valles no se interpongan en el camino.