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Autorizan tianguis por Día de la Madre

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Autorizan tianguis por Día de la Madre

CIUDAD VALLES.- Los tres días de tianguis que se autorizaron son por la conmemoración del día de las madres. 

El tianguis que se coloca alrededor del mercado Gonzalo N. Santos se instaló desde la mañana del viernes y no hasta el sábado a mediodía, cómo se habitúa porque desde la oficina de Comercio Municipal hubo un permiso especial debido al día de las madres, que es este domingo. 

El tianguis cuenta con un aproximado de 400 vendedores que suelen colocarse desde mediodía del sábado hasta la tarde del domingo, sin embargo, esta ocasión especial fue concedida por la autoridad municipal, para que familias puedan realizar compras en un lugar cercano.

Los tianguistas deberán retirarse este domingo por la tarde.

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